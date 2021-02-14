В Кировской области состоялась «Лыжня России — 2021»

Хоть массового старта нынче не предполагалось, соревнования все равно состоялись.

В субботу, 13 февраля, в «Перекопе» в рамках чемпионата и первенства Кировской области по лыжным гонкам прошла «Лыжня России — 2021».

Для участия в ней на территории комплекса собралось около 500 лыжников. Те, кто старше 18 лет бежали 10 км. Те, кто младше – в два раза меньше.

Собрались лыжники и на Филейке. Возле трамплина можно было выполнить норматив комплекса #ГТО «бег на лыжах». Там тоже собралось больше 10 спортсменов.

Бежали и в традиционных местах лыжных прогулок кировчан: в Порошино, Заречном парке, по Нововятской тропе здоровья, в Зубаревском лесу, и даже возле детских садов!

В группе ГТО кировчанам было предложено делиться фотографиями своих личных стартов, и лыжники с удовольствием выкладывают свои снимки.

Фото: kirovreg.ru vk.com/kirovgto