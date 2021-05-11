В Кировской области сотрудники фермы приютили лосёнка

Недавно родившийся малыш сам забрёл на хозяйство, услышав мычание коров.

Сотрудники фермы в Котельничском районе очень удивились, когда пришли на работу. Рядом с коровником они заметили лосёнка. Недавно родившийся лось самостоятельно добрался до хозяйства и был очень напуган.

Персонал фермы давно работает с животными, поэтому оставлять на улице малыша не стали. Они его приютили в одном из помещений. Оборудовали место, принесли сена, накормили. Вес нового обитателя хозяйства около 20 кг.

Но долго держать лосёнка на ферме не будут. Уже в ближайшее время за ним приедет специалист. Лось — дикое животное и ему нужен особый уход.

Информация о необычном случае появилась в интернете. Пользователи предполагают, что лосёнок мог заблудиться, или его мать погибла. Ещё одно предположение касается того, что лосёнок пришёл к ферме, так как у его матери не было молока.

Фото: vk.com/vkotle