В Кировской области создадут новую ООПТ

В Кировской области будет создана новая особо охраняемая природная территория регионального значения (ООПТ).

Это «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс» в Верхнекамском районе, где встречаются виды растительного и животного мира, занесённые в Красную книгу области.

Сейчас в регионе 177 особо охраняемых природных территорий, они занимают более 3% от площади области. Увеличение доли ООПТ ведётся, в первую очередь, за счёт создания новых территорий. Так, в прошлом году в Верхошижемском районе появился «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть».