В Кировской области создадут региональный центр финансовой грамотности

В Кировской области будет создан региональный центр финансовой грамотности.

Состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению отбора для предоставления гранта на реализацию мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Кировской области» на 2020-2023 гг.

Комиссия подвела итоги рассмотрения и оценки конкурсных заявок вузов, расположенных на территории Кировской области, принявших участие в конкурсном отборе.

Победителем признано ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».

На его базе будет создан региональный центр финансовой грамотности, который станет основным исполнителем мероприятий программы.

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