В Кировской области создали передовую молочную ферму на базе закрытой птицефабрики

В Уржумском районе продолжается модернизация молочной фермы, созданной на базе обанкротившейся птицефабрики.

Модернизация фермы ООО «Рассвет» началась в 2018 году. Животноводческий объект на 280 голов дойного стада был создан на месте бывшей птицефабрики. В конце 2020 года 7 заброшенных объектов ввели в эксплуатацию. Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, находящийся в районе с рабочей поездкой, это удалось сделать благодаря господдержке в размере 89 миллионов рублей.

— Государственная поддержка позволила создать 40 рабочих мест в районе. В 2021 году будут модернизированы и оборудованы еще 2 животноводческих объекта, сейчас ведется работа по их газификации, — сказал глава региона.

По итогам прошлого года продуктивность молока на 1 корову в ООО «Рассвет» составила 9658 килограммов. В планах – довести эту цифру до 9700 килограммов уже в текущем году, а к 2023-му увеличить поголовье стада до 560 голов. Также предприятие планирует получить статус племенного репродуктора по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота.

— Поддержка сельхозтоваропроизводителей в 2020 году в виде льготных кредитов составила 8,7 миллиарда рублей. Мы сохраним все принятые меры поддержки, ведь развитие сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений работы правительства. Для поддержки отрасли разработан ряд системных мер, которые позволили нам добиться успеха в производстве молока не только в ПФО, но и в России в целом, — подытожил губернатор.

Отметим, что на сегодня Кировская область находится на 1-м месте в ПФО по надою на одну корову и на 3-м – по валовому производству молока.