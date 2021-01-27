В Кировской области создана первая виртуальная экскурсия для абитуриентов

Масштабный проект позволит желающим познакомиться с работой образовательного учреждения.

Правительство Кировской области сообщает о создании виртуального тура по зданию колледжа промышленности и автомобильного сервиса. Проект также охватывает образовательную деятельность. Все желающие смогут, не выходя из дома, побывать в стенах колледжа, познакомиться с подготовкой учащихся, узнать подробности образовательного процесса. Для удобства есть аудиогид.

Подобная программа создана из-за ограничительных мер. Запрет на проведение массовых мероприятий накладывает отпечаток на проведение дней открытых дверей в вузах и других учебных учреждениях. На помощь приходит онлайн-формат. Но колледж промышленности и автомобильного сервиса пошёл дальше. Виртуальный тур позволит познакомиться с заведением в любое удобное время.

Как сообщили в правительстве, подобный 3D-тур по учебному пространству первый в регионе и пока единственный. Отметил разработку первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов. По его словам, и другие колледжи и техникумы должны подумать над созданием чего-то подобного.