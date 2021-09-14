В Кировской области спасли двух грибников, заблудившихся в лесу

В Кировской области вывели из леса двух пожилых грибников, заблудившихся в лесу. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Двое 70-летних жителей Омутнинского района ушли в лес утром 13 сентября. Набрав грибов, они поняли, что потеряли обратный путь. Один из мужчин позвонил своему сыну, а тот обратился в полицию.

На поиски незамедлительно отправилась группа волонтеров и сотрудников полиции. В скором времени они обнаружили у леса машину пропавших. С этого места поисковики начали прочесывать лес. С пропавшими волонтеры все время держали связь по сотовому телефону.

Когда стемнело, полицейские посоветовали мужчинам оставаться на месте и развести костер. В 2 часа ночи пропавших нашли и вывели из леса.

Ранее кировские волонтеры рассказали об интересных случаях на поисках.