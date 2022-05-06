В Кировской области спасли ещё одного медвежонка

О том, что в Нолинском районе к людям около деревни Хмелевка вышел одинокий медвежонок, сообщила глава минприроды Алла Албегова.

На место его обнаружения отправился госинспектор по охране диких животных, а также сотрудники охотничьего хозяйства «Вятнефтепродукт».

Была обследована прилегающая территория — следов медведицы не было обнаружено.

— Чтобы сохранить жизнь и здоровье медвежонку, было решено изъять его из среды обитания, — пишет Алла Викторовна.

Малыш был осмотрен ветеринаром. И сегодня, 6 мая, его отправили в Шарью, где передали специалистам «Центра спасения медвежат сирот» из Тверской области.

Медвежонка отпустят в лес после того, как он окрепнет.

Напомним, это уже второй подобный случай в этом году. Недавно в Оричевском лесу были спасены три медвежонка. Которых назвали Даша, Мишутка и Матроскин.