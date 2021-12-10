В Кировской области спасли инвалида из горящего дома

Сегодня, 10 декабря, утром, в 7:42 в объединённую пожарную часть ИК-27 Верхнекамского района поступил сигнал о пожаре в жилом доме на ул. МОПРа в поселке Лесном. Туда чрез шесть минут прибыл пожарный караул на автоцистерне.

Входная дверь была охвачена клубами густого чёрного дыма, и войти через неё не было возможности. Командир отделения Павел Илясов провёл разведку пожара и принял решение проникнуть внутрь горящей квартиры через балкон, разбив окно.

– Когда мы попали в квартиру, она была вся в клубах чёрного плотного дыма, — рассказывает он. — Горели ковёр, письменный стол, тлело одеяло… Мы услышали крики о помощи. Ориентируясь на голос, смогли обнаружить парализованного мужчину в одной из комнат на диване, край которого уже начал гореть. На улице было холодно, мы вынесли жильца в безопасный общедомовой коридор, положили на матрас и укрыли одеялом, оказали первую помощь, вызвали «Скорую».

Горящие предметы пожарные выкинули в окно. Применять средства тушения не могли: в восьмиквартирном доме не было отключено электричество. Удалось предотвратить возгорание здания и сберечь имущество остальных жильцов. Спасённый мужчина признался, что во время пожара периодически терял создание и прощался с жизнью. Сердечно благодарен спасателям.