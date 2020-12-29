В Кировской области спасли собаку, попавшую под поезд

Пост о раненой собаке появился в группе «Подслушано Поназырево» 25 декабря. Как сообщили участники группы, пес сидел у железной дороги в сугробе. На боку у собаки была большая открытая рана.

— Собака живая, лежит на обочине ж/д, в промежутке между переездом и вокзалом, со стороны к универмагу. Маневровая линия, что идет от дистанции. Собаку срочно нужно переправлять домой, к хозяину. Открытая рана на боку, может быть воспаление. Можно найти её, если идти по линии от дистанции (с переезда), немного не доходя до видимости универмага. Слева в сугробе.

Судя по всему, пес домашний (или был домашним) – на шее у него был надет ошейник.

В течение суток собаку подкармливали железнодорожники. Однако сначала не трогали – раненый пес вполне мог напасть на людей. Помощь пришла на следующий день. Неравнодушные местные жители доставили пострадавшего к ветеринарам, которые зашили псу рану.

— Полчаса назад закончили зашивать рану у собаки. Вытерпела без наркоза, молодец. Это девочка, только постаревшая. Будем лечить, пока не заживёт, — написала участница группы Людмила.

Сейчас собака находится на передержке и ждет новых хозяев.

Ранее мы писали, что в Кирове ставят капканы на собак.

Фото: ponazyrevo44