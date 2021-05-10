В Кировской области стабильное качество атмосферного воздуха

В Кировской области подведены итоги мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за прошлый год.

По данным министерства охраны окружающей среды, их количество снижается последние три года. Так, в 2018-м совокупный объём выбросов от автотранспорта и стационарных источников составил 208,6 тыс. тонн, а в прошлом году — 179 тыс. тонн.

Одна из причин — стабильное увеличение количества машин и автобусов, работающих на газообразном топливе.

В течение последних пяти лет в регионе не было зарегистрировано случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в пунктах наблюдательной сети.

На территории области отсутствуют города с высоким и очень высоким индексом загрязнения атмосферного воздуха.

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