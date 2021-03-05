В Кировской области стало больше многодетных семей

Об этом рассказала министр соцразвития области Ольга Шулятьева. По ее словам, увеличение числа многодетных кировчанок связано с реализацией нацпроектов в регионе.

Как рассказала Ольга Шулятьева, в 2020 году у жительниц Кировской области родилось 2815 третьих и последующих детей. Это на 136 больше, чем в позапрошлом году. Увеличилось и доля рождений третьих и последующих детей от общего числа новорожденных.

В рамках нацпроектов меры соцподдержки предоставляются на каждого третьего ребенка в Кировской области — это почти 100 тысяч детей. Однако рождаемость в Кировской области в целом снизилась. И, по словам первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова, задача властей — вернуть женщинам стимул к рождению детей.

— Чтобы понять, насколько эффективны принятые программы, нам нужен отклик кировчанок, — отметил он.

Для этого в Кировской области запущен масштабный соцопрос. Он позволит определить, какие меры поддержки для женщин являются наиболее важными. Пройти его можно по ссылке всем женщинам от 18 до 44 лет.

Ранее мы писали, что первый зампред областного правительства отчитался о ходе реализации нацпроектов социального блока.