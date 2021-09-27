В Кировской области стартовал онлайн-форум «Компетенции 21 века»

Он работает в режиме видеоконференцсвязи. Участие принимают команды из разных регионов страны.

Молодёжный образовательный онлайн-форум ПФО «Компетенции 21 века» направлен на профильное образование старшеклассников, которые в будущем планируют стать правоохранителями. Это своего рода тематическая игра. Проводится на протяжении последних трёх лет. Форум организует Следственное управление СК РФ по Кировской области.

В этот раз участниками стали ребята из 12 регионов России. Среди них школьники, которые находятся под шефством следственных управлений. Кировскую область представляют две команды — областного центра и кировского кадетского корпуса.

— Такой форум сближает ребят, которые имеют одни интересы, но живут в разных уголках страны. Сейчас же у них появился шанс почувствовать себя настоящими следователями. Продемонстрировать как работать в команде, анализировать полученные данные, сопоставлять их, решать любопытные задачи. Желаю успехов, — поприветствовал ребят губернатор Игорь Васильев.

Онлайн-форум «Компетенции 21 века» будет идти на протяжении недели. Для участников приготовлены задания, главная цель которых раскрыть преступления. Сюжетно-ролевая игра поможет ребятам воспитать в себе усердие, кропотливость, доброе отношение к людям и желание прийти на помощь.

Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что подобная работа помогает совершенствовать профильное обучение школьников. В Кировской области этому вопросу уделяется большое внимание. Например, создаются профильные ресурсные центры.

Фото: Александр Папырин