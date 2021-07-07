В Кировской области стартовала повторная вакцинация от коронавируса

Прививку от COVID-19 могут сделать жители, которые прививались в прошлом году.

Министерство здравоохранения региона объявило о том, что началась повторная вакцинация от коронавируса. Одним из первых, кто повторно сделал прививку, стал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. По его словам, вакцинироваться сейчас можно жителям, которые сделали «Спутник V» в прошлом году.

Андрей Черняев привился прошлой осенью. Именно тогда в Кировской области, как и по всей стране стартовала большая прививочная кампания, направленная на борьбу с опасным заболеванием.

— Вторая вакцинация не отличается от первой. Проходит в любом пункте. Как стационарном, так и передвижном. Главное иметь с собой паспорт, полис, СНИЛС, — подчеркнул министр здравоохранения.

Также на прививочные пункты приглашают всех жителей Кировской области, которые переболели коронавирусом больше полгода тому назад. Препарата хватит всем. Сегодня в регион поступила новая партия «Спутника V». Кроме того, в области начали прививать препаратом «Гам Ковид Вак». Повторную вакцинацию допускается делать любым зарегистрированным препаратом.

В регионе продолжает работать «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции. Телефон: 8-800-100-43-03. Ранее мы писали про то, где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.

Фото: vk.com/medkirovru