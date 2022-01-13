В Кировской области стартовала программа капремонта школ

В Кировской области дан старт программе капитального ремонта школ, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Ее участниками стали 15 школ региона. На их ремонт выделено 427,4 миллиона рублей из федерального бюджета.

На этой неделе реализацию программы обсудили с директорами школ и главами Верхнекамского и Фаленского районов. Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов призвал не затягивать с проведением конкурсных процедур и заключить контракты уже в феврале, чтобы в марте приступить к работам.

В ближайшее время аналогичные обсуждения пройдут с руководителями других районов. Одним из предметов дискуссии станет организация образовательного процесса на время ремонта. Учащихся придется временно переводить в другие здания – ведь работы будут капитальными.

— Руководителям муниципальных районов и городских округов следует продумать все моменты перевода образовательного процесса в другие здания. Самый главный вопрос – не ухудшить условия обучения школьников, — подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Среди прочих вопросов, с которыми столкнутся участники программы, — обеспечение безопасных маршрутов для детей, организация спецтранспорта при необходимости, бесплатное горячее питание для младших школьников и составление оптимального расписания уроков. В обсуждении этих моментов примут участие руководители контрольных и надзорных органов региона, а также родители учеников.

Отметим, что всего в России в 2022 году планируется отремонтировать 1306 школ в 79 регионах.

Ранее мы писали, что капремонт школы №7 в Кирово-Чепецке планируют завершить к апрелю 2022 года.