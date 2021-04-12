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В Кировской области стартовало обучение волонтеров по благоустройству

Юлия Зорина Главное, Общество

12 апреля началось обучение кировчан, которые выразили желание помогать жителям области при голосовании за выбор объектов для благоустройства. Волонтеров набралось 530 человек.

Добровольцам предстоит пройти 2 этапа обучения. Первый – теоретический. В его рамках представители областного минэнерго расскажут «студентам» о проекте и его задачах, а также о роли волонтеров в голосовании. В рамках второго этапа волонтеры познакомятся с объектами для благоустройства и научатся работать с платформой для голосования и, конечно, с аудиторией.

Напомним, что голосование за территории, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на едином портале 43.gorodsreda.ru.

Платформа предполагает комплексный подход к проведению голосования и сбору мнений жителей. По каждому объекту можно связаться с его куратором и задать вопросы.

Ранее мы писали, что в сквере Трудовой Славы начались работы по благоустройству.

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Юлия Зорина