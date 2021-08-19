В Кировской области стартует пилотный проект по охране здоровья детей в школах

Его представили заместителю министра просвещения РФ Анастасии Зыряновой.

Сегодня, 19 августа, в Кирове состоялся традиционный августовский школьный педсовет. На нём присутствовали глава региона Игорь Васильев, первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов, а также заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова, которая прибыла в Киров с рабочим визитом.

Одной из тем совещания стала презентация пилотного проекта «Развитие школьного здравоохранения как основа детского здоровья». Он будет реализован в Кирове с начала учебного года. Но пока только в трёх школах города — №20, №25 и №26.

С аспектами программы присутствующих познакомила главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова. Она рассказала, что по сути в основе создание на базах школ мини-поликлиник.

Для этого медицинские кабинеты переоборудовали. Работать там будут профессиональные медработники. И именно они будут координировать все вопросы, касающиеся здоровья каждого учащегося. Например, выездные консультации с узкими специалистами, выезды в школу стоматологов, составление меню в столовых.

— Новая модель — это в первую очередь удобство и защита здоровья подрастающего поколения. Она существенно упростит не только работу медиков, но и жизнь родителей. Им не надо будет тратить время на походы в поликлиники за справками, например, о непереносимости ребёнком каких-либо лекарств, ограничении физической активности, других индивидуальных особенностях. У школьного медика всё это будет. Так как у него есть доступ к единой комплексной медицинской информационной системе, в которой работают все медицинские организации области, — подчеркнула Наталья Муратова.

Заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова высоко оценила такой проект. По её словам, именно от здоровья зависит успех и достижения ребёнка в школе.

— Проект подобных мини-поликлиник — прекрасный пример межведомственного взаимодействия министерства здравоохранения и министерства образования Кировской области. Совместными усилиями мы создаём здоровое будущее наших детей, даём им возможность получать разностороннее образование высокого уровня, – подчеркнул Игорь Васильев.

Ранее мы писали, что замминистра просвещения РФ познакомилась с системой образования Кировской области.

Фото Александра Папырина