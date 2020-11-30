В Кировской области старый водитель устроил ДТП «на ровном месте»

29 ноября в Малмыже на улице Пушкаревская «Киа Рио» под управлением 82-летнего мужчины оказалась в кювете.

ДТП произошло, что называется на ровном месте. В воскресенье в 10 часов возрастной водитель не справился с управлением и его автомобиль покинул проезжую часть. В кювете он врезался в насыпь. Да так сильно, что выстрелили подушки безопасности.

В аварии получили травмы водитель и его 61-летняя пассажирка.

Ранее мы сообщали, что в Кирове в тройном ДТП с автобусом получили травмы несколько человек.