В Кировской области суд рассмотрит дело о ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка

Прокуратура направила в суд дело водителя, ставшего виновником смертельного ДТП.

Авария произошла 25 декабря 2020 года у деревни Подгорцы Юрьянского района. 53-летний водитель на «Мерседес Бенц 308D» выехал на встречную полосу и врезался в «Хендэ I 20». В легковушке ехала семейная пара с тремя детьми 17, 9 и 2 лет.

В результате столкновения погибла 9-летняя дочка супругов. Еще 3 пассажира получили тяжелые травмы.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель человека, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время материалы дела переданы в суд.

Ранее мы писали, что в Кирове вынесли приговор водителю автобуса за смертельное ДТП.