В Кировской области судебные приставы помогли пострадавшим в ДТП

Сотрудники УФССП России по Кировской области помогли пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Судебные приставы Денис Ергунов и Игорь Глушков стали очевидцами аварии на трассе «Киров — Советск — Яранск», где автомобиль опрокинулся в кювет, съехав с дороги.

Они бросились к дымящейся машине, отключили аккумулятор, заглушили её и извлекли из салона водителя и пассажира.

До приезда скорой помощи приставы находились с пострадавшими, и покинули место ДТП только после того, как передали их медикам.

Фото r43.fssp.gov.ru