В Кировской области супруги Дорофеевы отметили 65 лет семейной жизни

С такой датой семью поздравили работники местного ЗАГСа.

Накануне в Юрьянском районе чествовали семейную пару, которая вместе уже 65 лет.

— Ровно 65 лет назад — 23 ноября в далёком 1956 году появилась новая семья. Узами брака скрепили себя Геннадий Николаевич и Мария Тимофеевна. С тех пор они живут под одной фамилией — Дорофеевы, — рассказали в Министерстве юстиции Кировской области.

В Юрьянском ЗАГСе поздравили супругов и отметили, что 65-летний союз — это союз, достойный уважения и подарков. Такая годовщина называется железной. На неё принято преподносить изделия из железа.

Фото: vk.com/public203341989