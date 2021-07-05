В Кировской области сёла продолжают благоустраивать за счет госпрограммы

В Кировской области в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается реализация проектов благоустройства. Нынче в планах 74 объекта.

Среди них ремонт 14 дорог, создание уличного освещения на 28 территориях, строительство 4 детских и 3 спортивных площадок, 13 мест накопления мусора. На эти же средства сделают заборы вокруг 3 детских садов и организуют 2 зоны отдыха, отремонтируют 6 пешеходных дорожек и 1 памятник.

— Проекты будут реализовываться на сельских территориях в 29 муниципальных образованиях Кировской области. Общая стоимость составляет более 35 млн рублей, из которых 24 млн рублей за счет средств федерального бюджета, — отметил зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. — На сегодня уже выполнено 12 проектов на общую сумму 3,5 млн рублей, в том числе 2,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

В 2022 году работа будет продолжена. Конкурс проектов на следующий год состоится в конце этого лета. Это позволит с первых дней нового года заключать контракты на выполнение работ.

Ранее мы сообщали, что в музее железной дороги в Каринторфе представили думпкар

Фото: Александр Папырин