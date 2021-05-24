В Кировской области толпа людей закидала камнями машину

Инцидент произошел в Вятских Полянах. Информация о случившемся появилась в паблике «Киров без цензуры».

Как сообщается в группе, произошла «лютейшая дичь» — несколько мужчин закидали камнями «Тойоту Камри» у караоке-бара «Наша Раша». Им удалось разбить стекла и оставить несколько вмятин на капоте.

Происшествие попало на видео. В одном из роликов видно, что водитель автомобиля с разбитыми стеклами едет, уворачиваясь от людей, и под машину падает человек. Затем водитель дал газ и скрылся.

По словам местных жителей, мужчина на черном автомобиле сбил человека, будучи в состоянии опьянения. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Видео здесь и здесь.