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В Кировской области толпа людей закидала камнями машину

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Инцидент произошел в Вятских Полянах. Информация о случившемся появилась в паблике «Киров без цензуры».

Как сообщается в группе, произошла «лютейшая дичь» — несколько мужчин закидали камнями «Тойоту Камри» у караоке-бара «Наша Раша». Им удалось разбить стекла и оставить несколько вмятин на капоте.

Происшествие попало на видео. В одном из роликов видно, что водитель автомобиля с разбитыми стеклами едет, уворачиваясь от людей, и под машину падает человек. Затем водитель дал газ и скрылся.

По словам местных жителей,  мужчина на черном автомобиле сбил человека, будучи в состоянии опьянения. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Видео здесь и здесь.

В Кировской области толпа людей закидала камнями машину

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Юлия Зорина