В Кировской области «Тойота» столкнулась с грузовиком: пострадали два человека

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Шабалинском районе 26 ноября.

В четверг около 10 часов на 395-м километре трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь «Тойота» столкнулась с грузовиком. После удара легковой автомобиль оказался в кювете, где перевернулся.

Водитель грузового «Вольво» с полуприцепом не пострадал. А вот 63-летний водитель и 60-летняя пассажирка «Тойоты Венза» с серьёзными травмами были отправлены на скорой в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Кирове погиб водитель «Рено». Его автомобиль врезался в забор.

Фото: ГИБДД Кировской области