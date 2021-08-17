В Кировской области требуют остановить работу крематора, загрязняющего воздух

Министерство охраны окружающей среды направило в прокуратуру обращение с требованием устранить нарушения при работе крематора в Юрьянском районе. Об этом рассказала глава министерства Алла Албегова в рубрике «Вопрос министру».

Крематор, принадлежащий ООО «Эконом», находится на мурыгинском полигоне ТБО. Здесь сжигают медицинские и биологические отходы. Газы выбрасываются в воздух, при этом никакого очистительного оборудования на полигоне нет.

Весной была проведена проверка, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Руководству ООО «Эконом» был вынесено преставление об их устранении.

Ряд нарушений были устранены. Однако мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов загрязняющих веществ в воздух проведены не были. Поэтому 30 июня суд принял решение о приостановке эксплуатации крематора.

Однако на 3 августа крематор по-прежнему работал. Эта информация была направлена в прокуратуру Кировской области для принятия мер по исполнению судебного решения.