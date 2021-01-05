В Кировской области целая компания едва не погибла из-за выехавшего на встречку водителя

В машине ехали 5 молодых людей, все они получили травмы.

Авария произошла в Нолинском районе. В понедельник, днем, на 142-м километре трассы Киров – Малмыж SsangYong под управлением 47-летнего водителя вылетел на полосу встречного движения. По злополучному стечению обстоятельств в это время там ехала компания молодых людей от 20 до 25 лет. Все они были пассажирами Citroen Berling.

23-лений водитель не успел увернуться от летящего в лоб корейца. В результате столкновения всем, кто в момент ДТП находился внутри французской машины, понадобилась помощь медиков.

Ранее мы сообщали, что под Кирово-Чепецком произошло смертельное ДТП.