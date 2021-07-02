В Кировской области у водителей будут определять опьянение мгновенно

Кирово-чепецкие сотрудники ГИБДД получат новый прибор. Разработка появится у них уже в 2022 году.

Часто автоинспекторы сталкиваются с такой проблемой, как отказ водителя пройти медосвидетельствование. Но уже в следующем году проблема исчезнет. В обращение планируют ввести специальный прибор, который поможет дистанционно определить употреблял ли водитель спиртные напитки или нет.

Устройство поможет выявить опьянение мгновенно. Оно оснащено анализаторами, благодаря которым фиксируются пары алкоголя в выдыхаемом воздухе. О новшестве рассказал глава Госавтоинспекции России Михаил Черников в эфире радио «Милицейская волна». По его словам, на вооружение правоохранителей новые приборы поступят в 2022 году.

Фото: admyagodnoe.ru