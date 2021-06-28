В Кировской области убили 13-летнюю девочку

Трагедия произошла в Белой Холунице. О происшествии сообщили в УМВД России по Кировской области.

26 июня 13-летняя девочка ушла из дома, сказав матери, что идет в гости. Женщина была на работе и подумала, что дочка погуляет и придет домой. Но вечером девочка не вернулась. Вернувшись домой утром в воскресенье, мать не обнаружила дочь и забила тревогу. Сначала женщина вела поиски самостоятельно, затем обратилась в полицию.

Полицейские приступили к поискам: обошли городские улицы, опросили друзей пропавшей. Местные жители рассказали, что видели девочку в компании 21-летнего молодого человека.

Указанного мужчину нашли. Он рассказал, что девочка приходила к нему в гости, а потом ушла домой. Однако показания молодого человека были путаными, в них было множество несостыковок. В ходе дальнейшего допроса он признался, что убил школьницу, сдавив ей шею, и спрятал ее тело в своем дровянике.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в сарае. Подозреваемый задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело.