В Кировской области умелец делает уникальные деревянные игрушки (ВИДЕО)

Сергей живет в Верхнекамском районе. Изготовлением деревянных игрушек он занимается не первый год. Среди его работ – деревянные волки и медведи, домовые, обереги и всевозможная домашняя утварь.

Игрушки Сергей вырезает из липы или березы и раскрашивает. А потом снимает про них видеобзоры, которые публикует на своем ютуб-канале.

Как рассказал мастер в одном из обзоров, резьбе он нигде не учился. Попробовал «из баловства» лет пять назад. И забава превратилась в смысл жизни.

— Без резьбы я уже жить не могу, — говорит Сергей.

Некоторые изделия Сергей продает, и цены более чем приемлемые. В 2020 году молодой человек стал лауреатом областного фестиваля народного творчества.

Ранее мы писали, что вятского народного умельца показали по Первому каналу.

Фото: vk.com/id388017988