В Кировской области уменьшится плата за вывоз мусора

В регионе начали действовать новые нормативы накопления твёрдых бытовых отходов.

Появилось новое распоряжение правительства. Его выпустило министерство охраны окружающей среды. Документ устанавливает новые нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение начало действовать с 1 января.

Как уточнила министр охраны окружающей среды Алла Албегова, новые нормативы были вычислены после проведения ряда исследований. А именно в позапрошлом и прошлом годах в регионе проходили замеры массы и объёма отходов, которые выбрасывают жители областного центра и районов.

После проведения исследований было решено изменить плату за вывоз мусора. Примечательно, что она уменьшится. Например, в Кирове жители многоквартирных домов будут платить 4,17 руб. с одного квадратного метра в месяц. Раньше плата была ровна 4,35 руб. Известно, что во втором полугодии стоимость вернут к уровню прошлого года, и она будет 4,34 руб. за квадратный метр.

Изменения не коснутся хозяев индивидуальных домов Кирова. В первом полугодии платить придётся как в прошлом году 121,47 руб. с одного человека. Во втором полугодии стоимость увеличится на пять рублей.

Жители районов станут платить меньше. В месяц на одного человека тариф снизят до 97 руб. В 2020 года тариф был 101 рубль. Во втором полугодии плата вновь станет 101 рубль.

Ранее мы сообщали, что мусор в Кирове будут вывозить и по ночам.

Фото: kirovreg.ru