В Кировской области уничтожили 4 тысячи бутылок алкоголя

В 2022 году судебные приставы Кировской области отдали на уничтожение 4 тысячи бутылок алкоголя. И отдадут еще.

Так, недавно в Слободском районе были выявлены несколько предпринимателей, которые продавали в розницу алкоголь без документов.

Нарушителей привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Незаконно продававшуюся продукцию конфисковали и передали на уничтожение в Росалкогольрегулирование. Всего будет уничтожено более 2 тысяч бутылок водки и коньяка, а также несколько сотен бутылок пива разных марок.