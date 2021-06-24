В Кировской области устанавливают феромонные ловушки

В Кировской области в зонах наибольшего фитосанитарного риска начали устанавливать феромонные ловушки.

Как сообщает региональный Россельхознадзор, работа ведётся в рамках программы по выявлению карантинных вредителей.

Феромоны — биологически активные вещества, которые выделяют насекомые для привлечения особей своего вида. Ловушки позволяют эффективно, быстро и на больших территориях выявлять очаги заражения карантинными видами насекомых-вредителей и успешно бороться с ними.

Всего по области будет установлено 917 ловушек для выявления сибирского шелкопряда, непарного шелкопряда, усачей рода Монохамус, калифорнийской щитовки и др.

Фото gtrkkaluga.ru