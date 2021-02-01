В Кировской области установили прожиточный минимум на 2021 год

Правительство региона своим постановлением утвердило величину прожиточного минимума на текущий год по основным социально-демографическим группам.

В целом на душу населения он составит 10 710 руб., для трудоспособного населения — 11 441 руб., для детей — 11 060 руб., для пенсионеров — 9348 руб.

Прожиточный минимум устанавливают для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ и оказании помощи нуждающимся гражданам.

Ранее мы сообщали, что 100 сельских магазинов в Кировской области подключили к системе снятия денег через кассу.