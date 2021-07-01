В Кировской области утонул 29-летний мужчина

Очередная трагедия на воде произошла 30 июня в Куменском районе.

Около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что на пруду в селе Вожгалы погиб человек. Тело утонувшего достали из воды.

Еще одну жизнь унесла вода в городе Орлове. 45-летний местный житель отправился купаться на Вятку. Через некоторое время на берегу нашли его вещи: одежду и полотенце. По предварительным данным, мужчина утонул во время купания. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее мы писали, что в Кирове целую ночь искали тело утонувшего 14-летнего подростка.