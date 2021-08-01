В Кировской области утвердили план-график догазификации

Председатель правительства области Александр Чурин подписал сводный план-график реализации программы догазификации.

В него включены 19 628 домовладений, которые еще не подключены к сетям газоснабжения, в 282 населенных пунктах.

«Необходимо в сжатые сроки, до 31 декабря 2022 года, провести догазификацию региона. Газопровод должен быть бесплатно подведен к земельным участкам граждан, которые живут в газифицированных населенных пунктах, но не подключены к сетям газоснабжения. По области — это около 19 тысяч домовладений», — говорит губернатор Игорь Васильев.

План-график был разработан на основе инвентаризации домовладений, предварительных заявок на догазификацию от жителей и оценки технической возможности. Сбором заявок занимались муниципалитеты и «Газпром газораспределение Киров».

Работы по догазификации начнутся уже в этом году.

Подать заявку можно лично в администрации муниципального образования, через сайт АО «Газпром газораспределение Киров» gpgrkirov.ru, а в ближайшее время — через портал Госуслуг, МФЦ или с помощью единого портала единого оператора газификации.

Телефон для справок — 8 800 350-43-04.