В Кировской области утвержден план развития экономики в условиях санкций

11 апреля в Кировской области утвердили план развития экономики в новых экономических условиях. Перечень мер поддержки отраслей обсудили на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики под председательством губернатора Игоря Васильева.

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, было выделено несколько приоритетов. Это:

обеспечение бесперебойной работы предприятий,

расширение свободы предпринимательства – снижение давления на бизнес, автоматическое продление лицензий,

поддержка семей с детьми, семей с низким доходом и потерявших работу граждан,

обеспечение рынка товарами и контроль за уровнем цен.

Региональные меры поддержки экономики были синхронизированы с федеральными. При разработке плана были учтены предложения органов исполнительной власти, общественности и бизнеса. Так, в Кировской области введен мораторий на проверки бизнеса, продлены сроки действия лицензий и иных разрешительных документов и перенесен срок вступления в силу ряда обязательных требований.

Будут расширены меры поддержки для предприятий реального сектора экономики. Уже сейчас промышленники могут взять льготные кредиты по сниженной ставке 3 процента. Действующие кредиты можно реструктуризировать.

Ранее была начата работа по включению еще ряда предприятий Кировской области в федеральный перечень системообразующих организаций. Это позволит компаниям претендовать на федеральные меры поддержки и выстроить новые цепочки сбыта.

Получат поддержку и кировские предприятия жизнеобеспечения. К ним относятся автотранспортные предприятия, аэропорт «Победилово» и сфера ЖКХ.

Одной из важнейших остается социальная сфера. В центре внимания – ситуация на рынке труда. В целях сохранения рабочих мест предусмотрены меры поддержки работодателей. В частности, это возмещение затрат при организации общественных работ, при временном трудоустройстве работников, профессиональное обучение и дополнительное образование работников, находящихся под риском увольнения.