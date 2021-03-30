В Кировской области увеличивают темпы вакцинации против COVID-19

Об этом сообщили на совещании в министерстве здравоохранения.

Главной темой в сфере медицины Кировской области остаётся борьба с коронавирусной инфекцией. Накануне этому вопросу посвятили часть обсуждения в минздраве. Там собрались главные врачи медорганизаций региона.

Так, перед собравшимися выступил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. Он поручил усилить работу по вакцинации жителей. В первую очередь необходимо обеспечить вакциной граждан, которые находятся в «листе ожидания». Также предстоит обратить внимание на вакцинацию граждан старшего поколения.

Для осуществления поручения есть ресурсы. Закуплено оборудование, медицинские сотрудники прошли обучение, открыты пункты вакцинации.

Предполагается, что в регионе ежедневно будут вакцинировать до 3000 человек в сутки. Для этого также сформированы мобильные бригады. Они будут выезжать на предприятия.

Ранее мы писали, что кировская пенсионерка рассказала о вакцинации от коронавируса.

Фото: vk.com/medkirovru