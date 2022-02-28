В Кировской области в 2 раза выросло поступление налогов от добычи полезных ископаемых

За пять лет налоговые поступления от добычи полезных ископаемых выросли в Кировской области почти в два раза — до 64,7 млн руб. в прошлом году.

Этого удалось добиться благодаря «перезагрузке» отрасли и исключению «серых» полулегальных схем, рассказали в ходе заседания регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Васильев.

По его словам, экологическим проблемам и бережному отношению к природе и окружающей среде сейчас уделяется большое внимание.

«Эффективное управление природными ресурсами — основа устойчивого развития каждого региона, и Кировская область не исключение. В 2018 году была поставлена задача пресечь незаконную добычу полезных ископаемых и создать эффективную и прозрачную систему недропользования. Сейчас мы видим положительные результаты этой работы», — отметил Игорь Васильев.

Председатель правительства Александр Чурин отметил, что недропользователи должны обеспечить рациональное пользование природными ресурсами.

«Добычу полезных ископаемых необходимо вести в строгом соответствии с лицензионными условиями — вовремя разрабатывать техническую и проектную документацию, соблюдать согласованный объём и способ добычи, своевременно платить налоги и зарплату. Именно такой подход является основой для успешного развития отрасли», — подчеркнул он.

По данным на конец 2018 года в области добычей полезных ископаемых занимались 75 организаций по 115 лицензиям. Объём составлял около 2,5 млн кубометров песка и песчано-гравийной смеси в год.

За прошедший период количество недропользователей сократилось до 58, в том числе из-за досрочного прекращения лицензий. Однако это не повлияло на общий объём добычи, который сохранился на прежнем уровне.

«Сейчас дорожная и строительная отрасли региона полностью обеспечены как сырьем для производства строительных материалов, так и сырьем, пригодным для строительства. Мы предъявляем одинаковые требования ко всем организациям — нарушения были выявлены как у крупных предприятий, так и небольших компаний. В случае их неустранения право пользования недрами прекращается», — рассказала министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

За прошлый год по области было пресечено шесть случаев самовольной добычи полезных ископаемых, 15 человек привлечено к административной ответственности. По фактам незаконной добычи в крупном размере возбуждено 6 уголовных дел. Задокументированный ущерб превысил 102 млн рублей.