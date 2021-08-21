В Кировской области в ДТП разбилась семья из Сыктывкара

Авария произошла 21 августа около 6 часов утра в Юрьянском районе на трассе между Мурашами и Юрьей. Информация о происшествии появилась в паблике «Злой кировчанин».

По словам очевидцев происшествия, автомобиль вылетел с дороги в кювет. Вероятной причиной ДТП стала техническая неполадка.

— У них правое переднее колесо на выхлоп, — сообщила подписчица группы.

В автомобиле находилась семья из Сыктывкара. Четыре человека: отец, мать и двое детей – возвращались домой из Ярославля.

В результате аварии погиб мальчик-подросток, находившийся на переднем сиденье, а мужчина получил серьезные травмы. Мама с дочкой остались живы.

В ГИБДД сообщили, что 32-летний водитель «Дэу Нексии», не имеющий прав, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия погиб 18-летний пассажир иномарки. Водитель и 2 пассажирки получили травмы. Причины аварии в ГИБДД не уточнили.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: vk.com/zlo43, ГИБДД по Кировской области