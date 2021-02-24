В Кировской области в фотоловушку попало семейство лосей

Сотрудники заповедника «Нургуш» прокомментировали видео.

В этом году в Кировской области кроме аномальных февральских морозов ещё и аномальное количество снега. Это осложняет жизнь лесным обитателям.

В фотоловушку, которая находится на территории заповедника «Нургуш», попала семья лосей. Животные очень аккуратно пробираются по глубокому снегу. При этом самец идёт впереди и прокладывает маршрут. Лосиха двигается следом. Она ступает в те лунки, которые сделал лось. Так удобнее, к тому же можно сберечь силы.

Как уточнили сотрудники заповедника, звери в этом году предпочитают держаться парами. За 24 часа такая семья проходит около одного-двух километров. Крупные животные останавливаются рядом с деревьями, где едят молодые побеги, кору.

Ранее мы писали, что в Кировской области заметили лису, которая не боится высоты.

Фото: nurgush.org