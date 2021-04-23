В Кировской области в Каме утонул рыбак

Трагедия случилась в Афанасьевском районе у деревни Шердынята. О подробностях ЧП сообщает газета «Призыв».

Около 22 часов вечера 40-летний местный житель ушел на рыбалку и утром не вернулся домой. На следующий день в полицию было подано заявление о пропаже. Полиция организовала поиски, в ходе которых 22 апреля было обнаружено тело погибшего.

Напомним, что несколько дней назад аналогичный случай произошел в Верхнекамском районе. Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся домой. Через сутки на одном из прудов нашли его кепку, плававшую в полынье, а потом и тело самого рыбака.