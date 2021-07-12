В Кировской области в магазине продавали опасную для здоровья продукцию

Сотрудники Россельхознадзора провели в Орловском районе внеплановую выездную проверку магазина розничной торговли.

Здесь хранили и продали куриные купаты весом 1,6 кг и свинину весом 14,7 кг без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.

Отсутствие данных о сроке годности, дате выработки и условиях хранения не даёт возможности идентифицировать продукцию и подтвердить её ветеринарно-санитарное состояние, а также нарушает прослеживаемость товаров, подконтрольных ветеринарному контролю.

Вся продукция арестована, установлен срок ее утилизации — до 6 августа. Юрлицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 000 рублей.