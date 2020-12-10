В Кировской области в магазине произошёл переполох

Юному покупателю внезапно стало плохо.

Жители города Слободского обсуждают происшествие, которое случилось вчера вечером в одном из крупных магазинов. Торговая точка находится в центре города. Людей там постоянно много.

Внезапно один из посетителей потерял сознание. По словам очевидцев, плохо стало подростку. Он упал на глазах у всех. Когда к нему подошли люди, мальчик не подавал признаков жизни. Вызвали скорую помощь. Медики прибыли быстро.

Горожане, присутствующие про случившемся, оказались напуганы. В группе «Признавашки Слободской» местные жители предполагают, что на потерю сознания могли повлиять разные факторы, главное, чтобы с юношей всё было в порядке. О состоянии подростка не известно.

Ранее мы сообщали о том, что кировчанам начали выписывать крупные штрафы за отсутствие масок.

Фото: Евгений Мясников vk.com/slb_priznavashki