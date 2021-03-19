В Кировской области в медицину внедрён искусственный интеллект

Подробности раскрыли в министерстве здравоохранения Кировской области.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов провёл совещание для медицинских организаций. Главные вопросы — демографическая ситуация в регионе и стоящие перед медицинским сообществом задачи.

Так, необходимо организовать качественное диспансерное наблюдение за пациентами, особенно перенёсшими новую коронавирусную инфекцию. Следует уделить внимание диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам.

Одним из ключевых вопросов совещания стало внедрение системы «искусственный интеллект» в работу всех медицинских организаций первичного звена здравоохранения. Дмитрий Курдюмов пояснил, что это такое. Это первая российская система поддержки принятия врачебных решений, зарегистрированная Росздравнадзором как медицинское изделие.

У системы искусственного интеллекта есть название — «Вебиомед». Искусственный интеллект анализирует данные, полученные после обследования пациента. Не упускает из вида и его наследственность, социальную составляющую. Проводит тщательный анализ. Тут же выдаёт факторы риска, возможные заболевания, прогнозы по развитию болезней.

Ранее мы писали, что Кировская область достигла цифровой зрелости в медицине.

Фото: vk.com/medkirovru