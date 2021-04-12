В Кировской области в небе заметили пыльцевую корону

При этом оказалось, что случай для начала апреля не характерный.

В группе «Любительская метеорология в Киров» появились фотографии яркого ореола вокруг солнца. Необычное явление заметили кировчане Иван Григорьев и Дмитрий Пасютин.

Как оказалось, это была пыльцевая корона. Для начала апреля такая картина редкость. Ведь снега в Кирове ещё достаточно много, пыльцы в воздухе мало. Обычно такую картину наблюдают в нашем регионе только в мае.

Пыльцевая корона — это оптическое явление. Оно представляет собой радужные кольца вокруг диска солнца или луны. Корона образуется на пыльце в воздухе. Главное здесь — нужная концентрация пыльцы в атмосфере. Подходит пыльца берёзы, ольхи.

Скорее всего, явление в Кирове получилось из-за частиц пыления деревьев, которые попали к нам из других областей. Их перенесли воздушные потоки из центра страны. Там воздух уже начал наполняться пыльцой, так как стоит тёплая погода.

Ранее мы писали, что природное явление впечатлило кировчан.

Фото: vk.com/meteokirov