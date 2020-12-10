В Кировской области в пожаре погиб 57-летний мужчина

Трагедия произошла 9 декабря в Кикнурском районе.

В селе Шапта в среду на улице Труда полыхала квартира. Сотрудники МЧС остановили возгорание. Но спасти хозяина квартиры не удалось. 57-летний мужчина умер.

Сейчас следователи проводят проверку. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение хозяина квартиры с огнём.

Ранее мы сообщали, что в начале декабря житель Кировской области поджёг собственный дом, в котором отдыхали дети.

Напоминаем требования пожарной безопасности в жилых домах.