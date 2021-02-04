В Кировской области в реку провалился человек

Инцидент произошёл рядом с городом Кирово-Чепецком.

Житель Кирово-Чепецка провалился под лёд. Он пересекал реку вблизи города. По словам очевидцев, мужчина угодил в прорубь, которую оставили рыбаки.

К счастью, человек не ушёл под воду полностью, а лишь замочил ноги. Он быстро сориентировался и выбрался на лёд, а после отправился домой греться.

Пост о происшествии появился в соцсетях. Рыбаки, которые постоянно ходят на реку у Кирово-Чепецка, пишут, что, скорее всего, мужчина провалился не в прорубь, а в промоину. Промоины образуются недалеко от берега из-за тёплых ключей, которые бьют выше по течению. Рыбаки обычно оставляют небольшие лунки. Провалиться в них нельзя.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области из-за потепления замечена природная аномалия.

Фото: goodfon.ru. К происшествию непосредственного отношения не имеет.