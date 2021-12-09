В Кировской области в следующем году стартует программа по капитальному ремонту школ

Её реализацию обсудили на заседании комиссии Госсовета.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев, который является руководителем комиссии Госсовета по направлению «Образование», подчеркнул, что ремонты в учебных заведениях начнутся уже совсем скоро — в начале следующего года.

— Приведение зданий в порядок — процесс не быстрый. Он выйдет за рамки школьных каникул. Мы должны сделать так, чтобы все условия для качественного получения знаний подрастающего поколения, были сохранены, — отметил Игорь Васильев.

Губернатор Кировской области подчеркнул, что на время капремонта ребята будут переведены в другие образовательные организации или приспособленные для этого помещения.

— Поэтому возникают вопросы, которые необходимо уже сейчас урегулировать совместно с Минпросвещения России, контрольно-надзорными органами, – пояснил Игорь Васильев.

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов обратил внимание ещё на один аспект проекта. А именно на то, что большая часть школ, где пройдут ремонты, находится в сельской местности. В большинстве своём в небольших населённых пунктах нет других школ, куда бы можно было перевести учащихся.

В завершении встречи Игорь Васильев предложил собраться в ближайшее время, чтобы детально рассмотреть предложения, поступающие из регионов. Необходимо выработать единый подход к реализации основных мероприятий программы.

По данным, которые предоставила заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова, программа капитального ремонта школ охватит 7000 образовательных учреждений по всей стране. Именно столько планируется отремонтировать до 2024 года.

Фото: Александр Папырин