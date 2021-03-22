В Кировской области в столкновении двух автомобилей погиб пассажир

Авария произошла утром 20 марта в Яранском районе.

На трассе «Вятка» 40-летний водитель «Газели» врезался в «Рено Флюенс». За рулем иномарки был 59-летний мужчина. В результате столкновения погиб 61-летний пассажир «Рено». Сама легковушка оказалась в сугробе.

Как стало известно позже, авария произошла на нерегулируемом перекрестке. Водитель «Газели» выезжал со второстепенной дороги и вылетел прямо в «Рено». Кто виноват в случившемся, предстоит установить автоинспекторам.

Всего за прошедшие выходные в ДТП в Кировской области пострадали 8 человек.

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