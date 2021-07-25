В Кировской области вместо старой городской свалки появится современный полигон

Работы по созданию инфраструктуры по обращению с отходами уже ведутся: расчищена и спланирована площадка под котлован первой очереди эксплуатации, начат монтаж ограждения участка, закупаются необходимые материалы и оборудование.

В Шабалинском районе вместо старой городской свалки появится современный полигон. Окончание строительных работ планируется осенью текущего года. Затем, после оформления разрешительной документации, полигон начнет работу. По планам — с 1 января 2022 года. Рядом с ним планируется возвести мусоросортировочную станцию. Работы ведутся по нацпроекту «Экология».

— Исполняя поручения президента Владимира Путина, по которым к 2024 году должно быть сокращено количество отходов, направляемых на захоронение, и увеличена доля отходов, направленная на сортировку и на переработку, что позволит получать новую продукцию. Кировская область планомерно решает поставленную задачу, — говорит глава региона Игорь Васильев.

Сегодня, 25 июля, строящийся в Шабалинском районе современный полигон посетили председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов и министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

Они оценили, что выполнены все природоохранные требования. А ближайший к объекту населенный пункт находится на расстоянии около двух километров.

— Для защиты подземных вод от загрязнения предусмотрены противофильтрационный экран, система сбора и отвода фильтрата, а также поверхностного стока и хозяйственно-бытовых вод, — отметил Рашид Исмаилов.

Стоит отметить, что ранее проект откладывали из-за отсутствия инвесторов. В 2020 году инициатором строительства объекта выступило АО «Вятавтодор». В январе 2021-го получено разрешение на строительство и, как только позволила погода, на объекте начались работы.